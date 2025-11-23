Guardiola perde le staffe dopo Newcastle Manchester City! Tensioni con Bruno Guimaraes e poi con un cameraman la ricostruzione di quanto successo

23 nov 2025

Guardiola ha perso le staffe dopo Newcastle Manchester City! Tensioni con Bruno Guimaraes e con un cameraman, ecco cosa è successo. La tensione gioca brutti scherzi, anche ai migliori. La sconfitta del Manchester City contro il Newcastle non lascia solo zero punti in classifica, ma anche la scia di un post-partita elettrico, con Pep Guardiola protagonista assoluto in negativo. Il tecnico catalano ha perso la calma al fischio finale, rendendosi protagonista di un doppio alterco che sta facendo discutere la Premier League. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il confronto con Guimarães e il “giallo” Donnarumma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

