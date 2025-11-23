Guardiola perde le staffe a Newcastle litiga persino con un cameraman Telegraph

Ilnapolista.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nervi tesi per Pep Guardiola al St James’ Park. Non solo la sconfitta per 2-1 contro il Newcastle, ma anche una discussione animata con Guimarães in campo a fine partita e qualche parola di troppo con un cameraman che sembrava intralciarlo. Fotografia di un City che naviga in cattive acque con gli uomini di Guardiola, che hanno perso terreno nella corsa al titolo. Ne scrive il Telegraph. Guardiola litiga con un cameraman, poi sminuisce: «Nessuna domanda, va tutto bene». «Nessuna domanda, va tutto bene», ha detto Guardiola alla Bbc dopo il match. Il tecnico ha aggiunto che il confronto con Guimarães era una questione privata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

guardiola perde le staffe a newcastle litiga persino con un cameraman telegraph

© Ilnapolista.it - Guardiola perde le staffe a Newcastle, litiga persino con un cameraman (Telegraph)

Altri contenuti sullo stesso argomento

guardiola perde staffe newcastleGuardiola, confronto con Bruno Guimaraes e lite col cameraman: cosa è successo dopo Newcastle-City - L'allenatore dei Citizens si lascia andare al fischio finale e viene ripreso dalle telecamere e c'è anche un precedente recente ... Si legge su tuttosport.com

guardiola perde staffe newcastlePagina 2 | Guardiola, confronto con Bruno Guimaraes e lite col cameraman: cosa è successo dopo Newcastle-City - L'allenatore dei Citizens si lascia andare al fischio finale e viene ripreso dalle telecamere e c'è anche un precedente recente ... Segnala tuttosport.com

guardiola perde staffe newcastleGuardiola perde la testa e toglie le cuffie al cameraman - Ma Pep ha glissato davanti alle telecamere del post partita, sebbene con un certo sarcasmo: “Cosa ho detto a Guimaraes? Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Guardiola Perde Staffe Newcastle