Guardiola perde le staffe a Newcastle litiga persino con un cameraman Telegraph

Nervi tesi per Pep Guardiola al St James’ Park. Non solo la sconfitta per 2-1 contro il Newcastle, ma anche una discussione animata con Guimarães in campo a fine partita e qualche parola di troppo con un cameraman che sembrava intralciarlo. Fotografia di un City che naviga in cattive acque con gli uomini di Guardiola, che hanno perso terreno nella corsa al titolo. Ne scrive il Telegraph. Guardiola litiga con un cameraman, poi sminuisce: «Nessuna domanda, va tutto bene». «Nessuna domanda, va tutto bene», ha detto Guardiola alla Bbc dopo il match. Il tecnico ha aggiunto che il confronto con Guimarães era una questione privata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guardiola perde le staffe a Newcastle, litiga persino con un cameraman (Telegraph)

