Greta Thunberg protesta shock in Italia! Scatta il daspo | Qui non potrà più venire
L’attivista svedese Greta Thunberg e altri trentasei attivisti appartenenti al movimento Extinction Rebellion sono stati allontanati da Venezia con un daspo urbano di 48 ore a seguito di una manifestazione non autorizzata che ha avuto luogo sabato 22 novembre 2025. L’azione dimostrativa ha visto le acque del celebre Canal Grande assumere una vistosa colorazione verde, suscitando forti reazioni e l’immediato intervento delle forze dell’ordine. La protesta, coordinata a livello nazionale, aveva l’obiettivo di denunciare le politiche definite “ecocide” del governo italiano. Thunberg, posizionata strategicamente sul Ponte di Rialto, ha personalmente versato nel canale la sostanza responsabile della colorazione: la fluoresceina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
