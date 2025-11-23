Grave incidente all' alba | coinvolti due furgoni di commercianti ambulanti Tre feriti

Un grave incidente avvenuto all'alba di oggi, domenica 23 novembre, ha coinvolto due furgoni di commercianti ambulanti che si stavano dirigendo verso il mercato settimanale di Fondi. I due mezzi erano partiti dai Castelli Romani. Il bilancio è di tre feriti in prognosi riservata, di cui uno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Grave incidente all'alba: coinvolti due furgoni di commercianti ambulanti. Tre feriti

Argomenti simili trattati di recente

Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 23 novembre. Vai su Facebook

Incidente via Aurelia: automedica contro un semaforo, grave l'autista. Ferita una dottoressa ift.tt/mkRMNTx Vai su X

Schianto all’alba sulla Pedemontana: dieci ragazzi coinvolti, uno è grave - LENTATE SUL SEVESO – Grave incidente stradale nelle prime ore di domenica 16 novembre lungo la A36 Pedemontana, nel tratto compreso tra Bregnano- Si legge su laprovinciadivarese.it

Incidente sulla Pedemontana nella notte, grave un 21enne. Feriti dieci ragazzi - Il tamponamento nel tratto compreso tra gli svincoli di Bregnano- Segnala milano.corriere.it

Incidente stradale a Milano, morto il più grave dei quattro feriti: aveva 19 anni. Un guidatore (che si era finto soccorritore) era senza patente - Il conducente della Mercedes ha finto di essere un passante sceso dal tram ... Da today.it