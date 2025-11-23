Grave incidente all' alba | coinvolti due furgoni di commercianti ambulanti Tre feriti

Latinatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente avvenuto all'alba di oggi, domenica 23 novembre, ha coinvolto due furgoni di commercianti ambulanti che si stavano dirigendo verso il mercato settimanale di Fondi. I due mezzi erano partiti dai Castelli Romani. Il bilancio è di tre feriti in prognosi riservata, di cui uno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

grave incidente all alba coinvolti due furgoni di commercianti ambulanti tre feriti

© Latinatoday.it - Grave incidente all'alba: coinvolti due furgoni di commercianti ambulanti. Tre feriti

Argomenti simili trattati di recente

grave incidente alba coinvoltiSchianto all’alba sulla Pedemontana: dieci ragazzi coinvolti, uno è grave - LENTATE SUL SEVESO – Grave incidente stradale nelle prime ore di domenica 16 novembre lungo la A36 Pedemontana, nel tratto compreso tra Bregnano- Si legge su laprovinciadivarese.it

grave incidente alba coinvoltiIncidente sulla Pedemontana nella notte, grave un 21enne. Feriti dieci ragazzi - Il tamponamento nel tratto compreso tra gli svincoli di Bregnano- Segnala milano.corriere.it

grave incidente alba coinvoltiIncidente stradale a Milano, morto il più grave dei quattro feriti: aveva 19 anni. Un guidatore (che si era finto soccorritore) era senza patente - Il conducente della Mercedes ha finto di essere un passante sceso dal tram ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente Alba Coinvolti