grandi serie da non perdere su rai play da rivedere

La vasta libreria di contenuti di RaiPlay offre un’ampia selezione di serie TV, ideali per chi desidera recuperare produzioni di grande impatto o rivisitare titoli già amati. Questa piattaforma consente di accedere a titoli storici e moderne produzioni italiane e internazionali, garantendo un intrattenimento di qualità per ogni appassionato di serialità televisiva. Le serie classiche più apprezzate su RaiPlay. Tra i capisaldi dell’offerta di RaiPlay spicca Il Commissario Ricciardi, un’opera che coniuga elementi di giallo, mistero e psicologia. Ambientata nella Napoli degli anni ’30, la serie segue le indagini di Luigi Ricciardi, un commissario con un dono speciale: vede l’ ultima immagine di chi è deceduto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

