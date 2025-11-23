Goro (Ferrara), 23 novembre 2025 – Ci sono madre e figlia; ragazze che hanno appena finito di studiare, che stanno frequentando l’università; donne che – il marito ’fermo’ per la drammatica crisi delle vongole, addio al lavoro – portano a casa uno stipendio. E, nel piatto, la speranza. Il grembiulone blu con il cavalluccio di mare simbolo del consorzio Copego, il cappellino e i guantoni per non tagliarsi con le tenaglie del granchio blu, per combattere ogni giorno la loro guerra. Granchio blu, si raddoppia: nasce la seconda fabbrica Un esercito di 50 donne e distesa infinita di granchi blu. Spazzola, vaschette, ghiaccio, buste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu, Maura e Nikita: madre e figlia insieme nel reparto di (quasi) sole donne. “Li congeliamo. E via in Corea”