Gps sulle auto dei vigili urbani la Uil Fpl si rivolge al garante della privacy

La Uil-Fpl di Messina, attraverso il segretario generale Livio Andronico, non avendo ricevuto riscontri da Palazzo Zanca dopo la nota sindacale del 27 ottobre scorso, presenterà un reclamo al Garante della Privacy per la vicenda legata alla installazione dei dispositivi Gps sulle auto di servizio.

