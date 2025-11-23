Gp Las Vegas squalificati Norris e Piastri Verstappen trionfa e riapre il mondiale
AGI - Lando Norris e Oscar Piastri sono stati squalificati dal Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del mondiale di F1. Una decisione che era nell'aria per i due piloti della McLaren, sulle cui vetture è stato riscontrato un eccessivo consumo del fondo. Norris e Piastri erano arrivati rispettivamente secondo e quarto al traguardo: in virtù della doppia squalifica, George Russell sale in seconda posizione e Andrea Kimi Antonelli in terza, completando una strepitosa rimonta dalla 17esima posizione; Charles Leclerc, infine, è quarto. Un colpo di scena che ha grandi implicazioni anche nella classifica piloti, con Max Verstappen che ora ha solo 24 punti di distacco da Norris. 🔗 Leggi su Agi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’incubo della McLaren alla fine si è materializzato Lando Norris e Oscar Piastri sono stati infatti squalificati dal Gran Premio di Las Vegas a causa dell’eccessivo consumo del plank del fondo delle loro vetture. Il plank, o pattino, è una tavola di legno posizi Vai su Facebook
Gp Las Vegas, #Norris e #Piastri squalificati: #Leclerc sale al quarto posto. Cosa cambia per la classifica Vai su X
F1 Las Vegas 2025: Verstappen beffa Norris al via, poi McLaren squalificate e Mondiale riaperto - Verstappen vince il GP di Las Vegas 2025, ma la gara cambia ore dopo: Norris e Piastri squalificati per irregolarità al fondo. Secondo motorbox.com
F1 | GP di Las Vegas: McLaren squalificata, mondiale riaperto! - La FIA ha infatti squalificato entrambe le McLaren al termine del Gran Premio di Las Vegas a ... Da thelastcorner.it
Perché le McLaren sono state squalificate dal GP Las Vegas: cos’è la regola F1 dell’usura del plank - Squalificate le McLaren di Norris e Piastri al GP Las Vegas di Formula 1 per l'eccessiva usura del plank: ecco cosa prevede la regola FIA e perché l'irregolarità ... fanpage.it scrive