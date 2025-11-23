Gp Las Vegas squalificati Norris e Piastri Verstappen trionfa e riapre il mondiale

AGI - Lando Norris  e  Oscar Piastri  sono stati  squalificati  dal  Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del  mondiale di F1. Una decisione che era nell'aria per i due piloti della  McLaren, sulle cui vetture è stato riscontrato un  eccessivo consumo del fondo. Norris e Piastri erano arrivati rispettivamente secondo e quarto al traguardo: in virtù della  doppia squalifica,  George Russell  sale in seconda posizione e  Andrea Kimi Antonelli  in terza, completando una  strepitosa rimonta  dalla 17esima posizione;  Charles Leclerc, infine, è quarto. Un  colpo di scena  che ha grandi  implicazioni  anche nella  classifica piloti, con  Max Verstappen  che ora ha solo  24 punti di distacco  da Norris. 🔗 Leggi su Agi.it

