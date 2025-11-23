Golovkin eletto presidente World Boxing D' Ambrosi Occasione per ripartire
ROMA - Una domenica ricca di novità al World Boxing Congress. Dallo Sheraton Hotel Parco de Medici di Roma, una giornata in cui la Federazione Internazionale ha eletto per acclamazione il suo nuovo presidente, il kazako Gennadiy Golovkin, unico candidato in lizza per la posizione di numero uno. Clas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Pugilato: kazako Golovkin nuovo presidente di World Boxing - Gennadiy Golovkin, argento olimpico ad Atene 2004 e dal 2024 presidente del comitato olimpico kazako, è stato eletto per acclamazione a Roma come nuovo presidente della World Boxing. Secondo ansa.it