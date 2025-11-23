C’è aria di Finlandia all’RSM Classic in quel della St. Simons Island, sul Sea Island Golf Club (Plantation Course). Sami Valimaki va in cerca della sua prima vittoria sul PGA Tour: è davanti dopo tre giri con lo score di -19 e quest’oggi, col suo -5, non fa che rinnovare quanto di buono messo insieme ieri con il 62 (che comunque non era isolato). Potrebbe essere una prima volta storica per il suo Paese, perché fino ad ora mai un finlandese si è imposto sul circuito americano. A rincorrerlo, staccati di due colpi, ci sono Michael Thorbjornsen e Patrick Rodgers, a -17 con una lunghezza di vantaggio su Zac Blair, Johnny Keefer e Andrew Novak. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Sami Valimaki balza in testa dopo tre giri all’RSM Classic