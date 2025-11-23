Gol Soulè, l’ex Juve sblocca la Roma in trasferta. Il gol dalla distanza è una fucilata che conferma la crescita del talento bianconero. Il calciomercato si infiamma grazie ai suoi giovani talenti. Matías Soulé, attaccante della Roma, ha segnato un gol spettacolare nella sfida in trasferta contro la Cremonese, portando il risultato sullo 0-1. L’azione è stata rapida e decisa: Manu Koné ha servito Soulé, che ha calciato una fucilata dal limite dell’area, indirizzando la palla nell’angolino basso di sinistra. Questa marcatura (che si aggiunge ai 4 gol e 2 assist già realizzati) aumenta il suo valore e la gioia della Roma, che punta al ritorno in Champions ed eventualmente allo Scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Soulè, l’ex Juve sblocca la Roma a Cremona. Una rete straordinario del talento argentino: l’ala sempre più centrale nel progetto di Gasperini