Gol Soulè l’ex Juve sblocca la Roma a Cremona Una rete straordinaria del talento argentino | l’ala sempre più centrale nel progetto di Gasperini

Gol Soulè, l'ex Juve sblocca la Roma in trasferta. Il gol dalla distanza è una fucilata che conferma la crescita del talento bianconero. Matías Soulé, attaccante della Roma, ha segnato un gol spettacolare nella sfida in trasferta contro la Cremonese, portando il risultato sullo 0-1. L'azione è stata rapida e decisa: Manu Koné ha servito Soulé, che ha calciato una fucilata dal limite dell'area, indirizzando la palla nell'angolino basso di sinistra. Questa marcatura (che si aggiunge ai 4 gol e 2 assist già realizzati) aumenta il suo valore e la gioia della Roma, che punta al ritorno in Champions ed eventualmente allo Scudetto.

