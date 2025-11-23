Gol Soulè l’ex Juve sblocca la Roma a Cremona Una rete straordinaria del talento argentino | l’ala sempre più centrale nel progetto di Gasperini
Gol Soulè, l’ex Juve sblocca la Roma in trasferta. Il gol dalla distanza è una fucilata che conferma la crescita del talento bianconero. Matías Soulé, attaccante della Roma, ha segnato un gol spettacolare nella sfida in trasferta contro la Cremonese, portando il risultato sullo 0-1. L’azione è stata rapida e decisa: Manu Koné ha servito Soulé, che ha calciato una fucilata dal limite dell’area, indirizzando la palla nell’angolino basso di sinistra. Questa marcatura (che si aggiunge ai 4 gol e 2 assist già realizzati) aumenta il suo valore e la gioia della Roma, che punta al ritorno in Champions ed eventualmente allo Scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Ciò che offre l’attuale serie A: uno stadio diroccato. Forza Juve! #FiorentinaJuve #FinoAllaFine #Juventus Vai su X
Juventus. . – – ! Our U20s show great spirit and take three big points home from Milan, thanks to goals from Josue Grelaud and Silvano Biggi! - facebook.com Vai su Facebook
Juve Women beffata dal gol fantasma. Rabbia Canzi: “Non c’è sicurezza” - Le ragazze di Canzi nella serata di ieri hanno incassato la prima sconfitta stagionale in Champions League, subendo gol in pieno recupero. Secondo tuttosport.com