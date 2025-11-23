Gol Huijsen | prima rete con il Real Madrid per l’ex Juventus ma contro l’Elche non si va oltre il 2-2! Succede di tutto nel finale il racconto

Gol Huijsen: prima rete col Real Madrid per l’ex gioiello della Juventus, ma contro l’Elche non si va oltre il 2-2! Cosa è successo nel finale. Una serata di follia calcistica, un finale al cardiopalma e una frenata inattesa per la corazzata madrilena. Il Real Madrid non va oltre il pareggio nella trasferta contro l’ Elche, chiudendo sul 2-2 una partita che sembrava stregata e che si è accesa violentemente solo nell’ultimo quarto d’ora. La squadra di Xabi Alonso perde due punti nella corsa al titolo, ma evita la sconfitta grazie ai colpi dei suoi talenti, tra cui spicca la firma dell’ex bianconero Dean Huijsen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Huijsen: prima rete con il Real Madrid per l’ex Juventus, ma contro l’Elche non si va oltre il 2-2! Succede di tutto nel finale, il racconto

