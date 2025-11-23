Giunta Giani gli esclusi tuonano Mortificato il consenso Fossi convoca l’assemblea
Firenze, 23 novembre 2025 – “Metodo sbagliato sulla giunta. Mortificati consenso e rappresentanza territoriale. Direzione subito”. L’Empolese Valdelsa è uscito allo scoperto con un documento firmato da dieci sindaci del circondario oltre al senatore Pd, Dario Parrini. Ancora aperta le ferita del 45% alle urne mal ricompensato con Brenda Barnini seduta in consiglio anziché in giunta. Ma fintanto che è la minoranza del Pd ad alzare il polverone, è ordinaria dialettica tra riformisti e maggioranza schleiniana. Va detto che Emiliano Fossi un’oretta dopo tale ‘dichiarazione di guerra’ ha concesso la direzione per il 6 dicembre alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it
