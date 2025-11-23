Giuliana Rampelli morta nella casa di riposo | l' incendio provocato da una sigaretta
Una sigaretta. Questa la probabile causa dell'incendio divampato venerdì sera in una casa di riposo a nord della Capitale dove ha perso la vita una donna di 87 anni, Giuliana Rampelli. Secondo gli accertamenti degli investigatori dell'Arma a prendere fuoco sarebbe stato il materasso dove si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Giuliana Rampelli morta nella casa di riposo: l'incendio provocato da una sigaretta - Nella stanza dell'87enne trovati diversi mozziconi e accendini. Lo riporta romatoday.it