Giulia Vecchio la carriera imitazioni vita privata | è fidanzata?
Giulia Vecchio, attrice de Il paradiso delle signore: le imitazioni di Milly Carlucci, alla Gialappa’s, la sua vita privata Giulia Vecchio, nata il 18 marzo 1992 a Mesagne, in provincia di Brindisi, è oggi una delle attrici e imitatrici più apprezzate del panorama italiano. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico, partecipa a Miss Puglia, dove vince la fascia e debutta come modella. Nel 2011 sceglie di abbandonare il mondo della moda per dedicarsi completamente alla recitazione trasferendosi a Milano, dove frequenta il prestigioso Piccolo Teatro, diplomandosi nel 2014. La sua formazione è ricca e variegata: partecipa a corsi di movimento scenico, seminari di danza e laboratori di recitazione cinematografica, costruendo una preparazione completa e multidisciplinare. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
Altre letture consigliate
Sabato a #BallandoConLeStelle scenderanno in pista ben due Milly Carlucci. La ballerina per una notte sarà l’attrice e imitatrice Giulia Vecchio, nei panni della conduttrice e padrona di casa. (Affari Italiani) #GialappaShow Vai su X
Gli 11 momenti più esilaranti nella puntata di ieri di Gialappa’s Show - Giulia Vecchio - Valeria Bruni Tedeschi (con Anna Foglietta) - La cosa migliore di ieri senza nulla togliere a .. - Brenda Lodigiani esilarante nella la parodia di Silvia Toffanin a “Vererrimo” (c - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Vecchio, le imitazioni da Milly Carlucci a Monica Setta, il fidanzato Carlo Amleto, Miss Italia: «Stefano De Martino? Un artista pazzesco» - Per la prima volta nella storia di Ballando con le stelle Milly Carlucci potrebbe scendere in pista come ballerina per una notte. Lo riporta leggo.it
Giulia Vecchio si lancia in pista a Ballando con le stelle, ed è subito "Milly ti presento Milly" - L'attrice e comica pugliese, volto di punta di Gialappashow, è stata invitata dalla conduttrice a mettersi in gioco come Ballerina per una notte. Da elle.com
Chi è Giulia Vecchio, l’imitatrice di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2025 - Attrice e imitatrice tra le più versatili in circolazione, Giulia Vecchio arriva a Ballando con le Stelle 2025 come “ballerina per una notte” ... Si legge su fanpage.it