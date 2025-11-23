Giulia Vecchio la carriera imitazioni vita privata | è fidanzata?

Giulia Vecchio, attrice de Il paradiso delle signore: le imitazioni di Milly Carlucci, alla Gialappa’s, la sua vita privata Giulia Vecchio, nata il 18 marzo 1992 a Mesagne, in provincia di Brindisi, è oggi una delle attrici e imitatrici più apprezzate del panorama italiano. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico, partecipa a Miss Puglia, dove vince la fascia e debutta come modella. Nel 2011 sceglie di abbandonare il mondo della moda per dedicarsi completamente alla recitazione trasferendosi a Milano, dove frequenta il prestigioso Piccolo Teatro, diplomandosi nel 2014. La sua formazione è ricca e variegata: partecipa a corsi di movimento scenico, seminari di danza e laboratori di recitazione cinematografica, costruendo una preparazione completa e multidisciplinare. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

