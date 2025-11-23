Giubileo dei cori e delle corali Papa Leone XIV | il canto è espressione di amore

In occasione del Giubileo dei cori e delle corali, nella Solennità di Cristo Re, papa Leone XIV ha celebrato la Messa spiegando l’importanza del canto, espressione di amore. Oggi, domenica 23 novembre, nella Solennità di Cristo Re dell’Universo, che conclude l’anno liturgico, papa Leone XIV ha celebrato la Santa Messa in piazza San Pietro. Nella. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Giubileo dei cori e delle corali, Papa Leone XIV: il canto è espressione di amore

Scopri altri approfondimenti

Durante l’Udienza giubilare per il Giubileo dei Cori in Piazza San Pietro, tenutasi ieri, Papa Leone XIV ha vissuto un momento tenero con un bambino seduto in braccio a sua madre. L’abbraccio entusiasta del piccolo ha fatto perdere per un istante l’equilibrio - facebook.com Vai su Facebook

#Giubileo dei cori e delle corali Udienza di #PapaLeoneXIV da piazza San Pietro Oggi #22novembre ore 10 in diretta streaming su #Play2000 (su tutti gli store e play2000.it) E in seconda serata su #TV2000 Canale 28 157 Sky #PopeLeoXIV #PapaLeonX Vai su X

Il Papa per il Giubileo dei cori, 'il bello eleva e unisce' - "Accolgo con affetto i cori diocesani e parrocchiali che prendono parte al Giubileo dei Cori e delle Corali. Secondo ansa.it

Giubileo delle Corali, Leone XIV: “Cantare ci ricorda che siamo Chiesa in cammino” - Il Santo Padre, nell'omelia ha sottolineato che disciplina, armonia e profondità interiore, sono pilastri indispensabili del servizio musicale nella Chiesa ... Come scrive interris.it

Giubileo dei cori e delle corali. Mons. Frisina: “La musica come strumento di evangelizzazione” - La Chiesa si appresta a celebrare Giubileo dei Cori e delle Corali (22–23 novembre), un evento straordinario che riunisce cori da tutto il mondo per celebrare la musica sacra come linguaggio universal ... Secondo agensir.it