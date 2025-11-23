Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne le iniziative della questura in città

Cataniatoday.it | 23 nov 2025

Lunedì 24 novembre, la questura, d’intesa con l'Ordine degli avvocati e il comitato pari opportunità del Consiglio dello stesso Ordine e  l’Università, ha programmato un seminario dal titolo “La violenza che non ti aspetti. Revenge porn. Aspetti tecnici e deontologici”.L’incontro, che si svolgerà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

