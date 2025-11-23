Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne alla Pontificia facoltà teologica

Un momento di incontro, riflessione e studio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra martedi? 25 novembre. Mondo della giustizia, della psicologia e del sociale si incontrano per dialogare insieme e proporre soluzioni. L’incontro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

