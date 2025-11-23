Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne alla Pontificia facoltà teologica
Un momento di incontro, riflessione e studio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra martedi? 25 novembre. Mondo della giustizia, della psicologia e del sociale si incontrano per dialogare insieme e proporre soluzioni. L’incontro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
No è no. Migliaia di giovani in corteo per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Questa è la strada, questo deve diventare il nostro presente e il nostro futuro. - facebook.com Vai su Facebook
Il #25novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. #UNIFI aderisce con un programma di incontri, approfondimenti e momenti di confronto aperti alla comunità. Trovi il programma completo qui u.garr.it/hnbtZ Vai su X
25 novembre 2025 – Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: la Regione Puglia in campo per l’empowerment femminile e la prevenzione ... - Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: la Regione Puglia in campo per l'empowerment femminile e la prevenzione della violenza di genere ... Secondo ilikepuglia.it
UniTo per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: un convegno e 123 lezioni dedicate - TORINO – L’Università di Torino conferma l’impegno contro la violenza di genere in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne di martedì 25 novembre. Segnala quotidianopiemontese.it
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le iniziative in programma - Le iniziative in programma dal 22 al 29 novembre 2025 per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Scrive 2anews.it