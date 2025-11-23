Giorgia Meloni la battuta fulminante | Questa come la consideriamo?
"Però questa la consideriamo una conferenza stampa, o no?". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendosi ai giornalisti presenti all’incontro per fare un bilancio del G20 che si è svolto a Johannesburg. L’intervento della premier, andato in scena in una sala dell'hotel che l'ha ospitata per due giorni in Sudafrica, alla fine è durato oltre mezz’ora ed è stato caratterizzato da 14 domande. Meloni ha risposto in piedi, davanti all'asta che reggeva i microfoni, e di fronte agli inviati di quotidiani, tv, radio e agenzie di stampa, alcuni seduti e altri in piedi. "Ah, se non vi mettete seduti non va bene? " ha ribattuto Meloni all'obiezione di uno dei cronisti in piedi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
