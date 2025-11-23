Ginevraprimo incontro su piano di pace
14.10 La delegazione ucraina ha avuto una riunione a Ginevra con i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito sul piano di pace proposto da Trump per mettere fine al conflitto con la Russia. Lo ha annunciato il negoziatore capo di Kiev, Yermak. "Il prossimo incontro si terrà con la delegazione americana", ha riferito su Telegram Yermak. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Riso Carnaroli al pistacchio e crudo siciliano del Toronero Un incontro di sapori autentici: la cremosità del pistacchio si unisce alla delicatezza del miglior crudo siciliano. Un piatto che profuma di territorio, equilibrio e passione Un classico del menù, pen Vai su Facebook
19/11/1985 - A Ginevra primo incontro USA-URSS tra il presidente Reagan e il sovietico Gorbaciov - #accaddeoggi Vai su X
Piano pace, incontro tra Ue-Usa e Kiev - Citando funzionari che partecipano al vertice del G20 a Johannesburg in Sudafrica, domenica a Ginevra si svolgerà un incontro tra i consiglieri per la sicurezza nazionale dell' E3 - Secondo rainews.it
Piano di pace, domenica a Ginevra incontro Usa, Ue e Ucraina - (askanews) – I consulenti per la sicurezza nazionale dei Paesi E3 (un’alleanza informale composta da Francia, Regno Unito e Germania) si incontreranno domenica a Ginevra con funzionari d ... Si legge su askanews.it
Ucraina, Ue e Trump: il vertice a Ginevra sul piano di pace USA - Il piano di pace per l'Ucraina degli USA discusso al vertice di Ginevra alla presenza di Ue, Zelensky e Stati Uniti. newsmondo.it scrive