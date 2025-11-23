Ginevraprimo incontro su piano di pace

14.10 La delegazione ucraina ha avuto una riunione a Ginevra con i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito sul piano di pace proposto da Trump per mettere fine al conflitto con la Russia. Lo ha annunciato il negoziatore capo di Kiev, Yermak. "Il prossimo incontro si terrà con la delegazione americana", ha riferito su Telegram Yermak. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it