Ghost in the Shell il regista dichiara | Impossibile per gli animatori di oggi realizzare un mio film

Mamoru Oshii torna a parlare del suo Angel's Egg, l'opera del 1985 che ancora intriga studiosi e fan, e spiega perché quel tipo di cinema non può emergere nell'ecosistema produttivo contemporaneo. Mamoru Oshii, autore di Ghost in the Shell e leggenda dell'animazione giapponese, sostiene che un film come Angel's Egg non potrebbe più nascere oggi: l'industria non offre le condizioni tecniche, produttive e artistiche per riprodurne la stessa complessità manuale. Angel's Egg come simbolo di un'epoca artistica irripetibile Nel corso di oltre quarant'anni di carriera, Mamoru Oshii ha scolpito un linguaggio unico nel panorama anime: narrativo, filosofico, a volte volutamente più visivo che lineare, fino a diventare il volto di un nuovo modo di intendere l'animazione d'autore con il successo globale di Ghost in the Shell nel 1995. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ghost in the Shell, il regista dichiara: "Impossibile per gli animatori di oggi realizzare un mio film"

