Genova violenza antifa contro la polizia | otto agenti feriti
Articolo in aggiornamento Nuova giornata di violenza a Genova, dove ieri si sono radunati sedicenti gruppi di antifascisti per "chiudere i covi dei fascisti" e nel mirino è finita la locale sede di CasaPound. La polizia, preallertata per possibili scontri, si è schierata per evitare che le due parti entrassero in contatto ed è stata oggetto di violenze da parte della sinistra radicale. " Nella serata di ieri sono state lanciate contro gli agenti bottiglie, pietre e alto materiale contundente, tanto che diversi di loro hanno dovuto ricorrere alle cure mediche perché feriti. Anche diversi automezzi sono stati danneggiati ", è la denuncia del sindacato Sap. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
