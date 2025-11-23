Violenti scontri si sono verificati ieri pomeriggio in piazza Alimonda, nel centro di Genova, tra manifestanti della rete Genova Antifascista e le forze dell’ordine. La protesta, che aveva come obiettivo la chiusura della sede di CasaPound in via Montevideo, si è trasformata in uno scontro aperto dopo un corteo di protesta che ha coinvolto oltre 150 manifestanti. Sono 8 gli agenti di polizia rimasti feriti negli scontri di ieri a Genova, durante una manifestazione della Rete Antifascista, indetta per chiedere la chiusura della sede cittadina di Casapound della Foce. Il corteo e la protesta antifascista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Genova, corteo antifascista contro CasaPound: scontri tra manifestanti e polizia in piazza Alimonda