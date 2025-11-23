Genova corteo antifascista contro CasaPound | scontri tra manifestanti e polizia in piazza Alimonda
Violenti scontri si sono verificati ieri pomeriggio in piazza Alimonda, nel centro di Genova, tra manifestanti della rete Genova Antifascista e le forze dell’ordine. La protesta, che aveva come obiettivo la chiusura della sede di CasaPound in via Montevideo, si è trasformata in uno scontro aperto dopo un corteo di protesta che ha coinvolto oltre 150 manifestanti. Sono 8 gli agenti di polizia rimasti feriti negli scontri di ieri a Genova, durante una manifestazione della Rete Antifascista, indetta per chiedere la chiusura della sede cittadina di Casapound della Foce. Il corteo e la protesta antifascista. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
“Non una di meno” oggi manifestazione a Roma Martedì a Genova il "corteo rumoroso" di Non Una Di Meno attraversa il centro storico. Intanto un pullman da Genova raggiunge Roma per la mobilitazione nazionale con 50mila persone. #nonunadimeno #2 - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - Ex #Ilva, #corteo #operai allo stabilimento di #Genova #Cornigliano #20novembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X
Genova, corteo antifascista contro CasaPound: scontri tra manifestanti e polizia in piazza Alimonda - Violenti scontri si sono verificati ieri pomeriggio in piazza Alimonda, nel centro di Genova, tra manifestanti della rete Genova Antifascista e le forze ... Da lapresse.it
Manifestazione contro Casapound a Genova, guerriglia urbana alla Foce - Gli scontri sono nati in seguito all’impossibilità dei partecipanti al corteo di raggiungere la sede del movimento di estrema destra, protetta dalla polizia ... ilsecoloxix.it scrive
Antifascisti contro CasaPound, scontri in piazza Alimonda: diversi poliziotti feriti - Serata di scontri quella di sabato sera che ha visto il caos scoppiare in via Montevideo, dove nel tardo pomeriggio era stata organizzata una manifestazione antifascista per "Chiudere i covi fascisti" ... primocanale.it scrive