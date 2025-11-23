GenerAzione Ribelle la Joy Hub ospita una riflessione collettiva sulla violenza di genere

Lunedì 24 a torna in città la terza edizione di GenerAzione Ribelle. Si tratta di un evento corale che intreccia arte, giornalismo, teatro e impegno civile, coinvolgendo in modo inedito anche detenuti avviati nel percorso di reinserimento sociale.

"GenerAzione Ribelle", la "Joy Hub" ospita una riflessione collettiva sulla violenza di genere - Nel corso dell'evento interverranno in collegamento Carmen Consoli, madrina di GenerAzione Ribelle dalla prima edizione, e l'attrice Donatella Finocchiaro.

