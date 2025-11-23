Gaza Netanyahu | Hamas viola cessate il fuoco e noi agiamo di conseguenza

Sin dalla proclamazione del cessate il fuoco “ Hamas non ha mai smesso di violarlo, e noi stiamo agendo di conseguenza. Ci sono stati diversi tentativi da parte loro di infiltrarsi nel nostro territorio oltre la Linea Gialla, al fine di attaccare i nostri soldati. Abbiamo sventato questi attacchi con la forza e abbiamo reagito, pagando un prezzo molto alto. Molti terroristi sono stati eliminati e altri sono stati catturati nei tunnel di Rafah “. Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’inizio della riunione settimanale del governo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

