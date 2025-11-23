Gaza 300 morti dall’inizio della tregua Hamas al Cairo dopo i nuovi raid Netanyahu | Via libera Usa? Non serve

Ilfattoquotidiano.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dallinizio della tregua, lo scorso 10 ottobre, sono passati quarantatré giorni, appena sei da quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il controverso piano di pace proposto da Donald Trump per garantire la sicurezza e il governo del territorio. Nel frattempo, il cessate il fuoco ha già prodotto almeno 300 morti. I sanitari di Gaza hanno dichiarato che almeno 24 persone sono state uccise e almeno 54 ferite, compresi dei bambini, in seguito ai diversi, distinti nuovi attacchi aerei israeliani in tutta la Striscia contro i miliziani di Hamas che, secondo l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, avrebbero perso cinque membri di spicco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

