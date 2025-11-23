Gassman Ranieri e la slitta di Babbo Natale che è una 500

Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri volano su una slitta che ha le forme della 500 ma sono anche un coppia che per 11 mesi l'anno vive una vita normale. E quando sono "in borghese", per accompagnare i figli a scuola, usano una Fiat 500 elettrica. Sono un paio di elementi di Natale senza Babbo, film diretto da Stefano Cipani, disponibile su Prime Video dal 28 novembre, in cui Gassmann interpreta un Babbo Natale in fuga e a Ranieri non rimane altro che cercare una soluzione all'assenza del marito per la consegna di miliardi di regali. Ma l'uscita del film è anche l'occasione per parlare di motori con i due attori e delle loro passioni giovanili e non: la Yamaha XT e la Vespa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gassman, Ranieri e la slitta di Babbo Natale che è una 500

