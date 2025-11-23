Gasp come Harry Potter | l' iconico murale a Roma

A Garbatella, uno dei quartieri storici di Roma, lo street artist Drugi ha realizzato un murale per omaggiare Gian Piero Gasperini: il tecnico è ritratto come un mago intento a preparare una pozione magica fatta di cuore, grinta e sudore. L’ispirazione? Ovviamente Harry Potter! E i colori, rigorosamente giallorossi, richiamano pure i Grifondoro, una delle quattro case della scuola di magia di Hogwarts. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasp come Harry Potter: l'iconico murale a Roma

