Garlasco il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è di Sempio? Cosa c' è scritto nel verbale secretato
Il tribunale non conferma, per ora, che quel Dna sotto le unghie di Chiara Poggi appartenga ad Andrea Sempio: il documento inedito su Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
Garlasco, scoop sul DNA sotto le unghie di Chiara: cosa rivela il verbale su Sempio - Garlasco, nuovi sviluppi sul caso Poggi: il DNA sotto le unghie potrebbe indicare Sempio, ma il perito chiarisce che non si può attribuire a una sola persona. Come scrive libero.it
Delitto di Garlasco, il verbale secretato: di chi è il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi - Colpo di scena sul delitto di Garlasco: spunta il verbale secretato e il suo contenuto. Riporta newsmondo.it
Garlasco, l’avvocata di Sempio non risponde sul possibile DNA: «Imprudente parlare prima dell’udienza» - Resta alta la tensione attorno al caso di Chiara Poggi, mentre ci si avvicina alla prossima udienza che potrebbe rivelare elementi decisivi sul fronte scientifico. Come scrive msn.com