Gallo Beli Spissu Melli Il commovente video di auguri a Polonara

Gazzetta.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bellissimo video-messaggio di auguri dell'ItalBasket dedicato ad Achille Polonara. Da Danilo Gallinari a Marco Bellinelli, passando da Nik Melli, Marco Spissu e Gigi Datome: tutti presenti i campioni azzurri per celebrare il compagno, malato di leucemia mieloide e risvegliatosi di recente dal coma. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

