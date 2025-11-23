Gallo Beli Spissu Melli Il commovente video di auguri a Polonara
Il bellissimo video-messaggio di auguri dell'ItalBasket dedicato ad Achille Polonara. Da Danilo Gallinari a Marco Bellinelli, passando da Nik Melli, Marco Spissu e Gigi Datome: tutti presenti i campioni azzurri per celebrare il compagno, malato di leucemia mieloide e risvegliatosi di recente dal coma. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
