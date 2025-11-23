Il Galatasaray vuole proseguire nell’ottimo percorso intrapreso nel girone di Champions League e spera di farlo nella sfida interna a Istanbul contro l’Union Saint Gilloise. I turchi, infatti, dopo il ko al debutto contro l’Eintracht Francoforte, sono riusciti a vincere tutte le successive sfide contro Liverpool, Bodo Glimt e Ajax. La squadra guidata dal tecnico . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Galatasaray-Saint-Gilloise (Champions League, 25-11-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici