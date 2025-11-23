G20 Meloni vede premier Singapore | focus su collaborazione bilaterale e AI
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il primo ministro di Singapore, Lawrence Wong, a margine del Vertice G20 in Sudafrica. Meloni e Wong, informa una nota di palazzo Chigi, hanno ricordato il 60° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Singapore e hanno convenuto sull’opportunità di elevare ulteriormente il livello della collaborazione bilaterale, lavorando a un Piano d’Azione triennale per rafforzare il dialogo politico, potenziare gli scambi commerciali e favorire gli investimenti. I due Capi di Governo hanno inoltre concordato sull’importanza di approfondire la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, in particolare nel settore dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
