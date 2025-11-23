Freddo artico in Emilia Romagna E lunedì c’è l’allerta meteo gialla | ecco le zone a rischio

Ilrestodelcarlino.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 23 novembre 2025 –  Temperature gelide  iniziano a raffreddare considerevolmente le notti invernali dell’Emilia Romagna. Nevicate con picchi sotto zero in diverse zone della regione. Ma anche, nel contempo,  paesaggi da cartolina che allietano il cuore. La Protezione civile intanto ha emesso un'allerta meteo gialla per la giornata d i domani, lunedì 24 novembre a causa dell'arrivo di una perturbazione che porterà maltempo e fenomeni intensi, in particolare lungo la fascia appenninica. Risveglio domenicale imbiancato: ecco dove. In diverse zone di montagna la neve ha continuato a cadere, imbiancando i paesaggi da fiaba: dall ’Appennino riminese a quello forlivese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

freddo artico in emilia romagna e luned236 c8217232 l8217allerta meteo gialla ecco le zone a rischio

© Ilrestodelcarlino.it - Freddo artico in Emilia Romagna. E lunedì c’è l’allerta meteo gialla: ecco le zone a rischio

Approfondisci con queste news

freddo artico emilia romagnaMeteo: Emilia Romagna e Bologna, è tempo della neve in pianura? - Si parla tanto negli ultimi giorni dell'arrivo del freddo in Italia e soprattutto al Nord in questa seconda metà di novembre. Scrive meteogiornale.it

freddo artico emilia romagnaFreddo artico sull’Italia: neve al Nord e allerta in 11 regioni - Un'intensa ondata di freddo artico, giunta dalla Norvegia, sta investendo l'Italia, portando con sé un ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

freddo artico emilia romagnaMaltempo, allerta gialla in 11 Regioni - Oggi è stata diramata un’allerta gialla per il maltempo in undici regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia- Da altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Freddo Artico Emilia Romagna