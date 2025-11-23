Freddo artico in Emilia Romagna E lunedì c’è l’allerta meteo gialla | ecco le zone a rischio

Bologna, 23 novembre 2025 – Temperature gelide iniziano a raffreddare considerevolmente le notti invernali dell’Emilia Romagna. Nevicate con picchi sotto zero in diverse zone della regione. Ma anche, nel contempo, paesaggi da cartolina che allietano il cuore. La Protezione civile intanto ha emesso un'allerta meteo gialla per la giornata d i domani, lunedì 24 novembre a causa dell'arrivo di una perturbazione che porterà maltempo e fenomeni intensi, in particolare lungo la fascia appenninica. Risveglio domenicale imbiancato: ecco dove. In diverse zone di montagna la neve ha continuato a cadere, imbiancando i paesaggi da fiaba: dall ’Appennino riminese a quello forlivese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Freddo artico in Emilia Romagna. E lunedì c’è l’allerta meteo gialla: ecco le zone a rischio

Approfondisci con queste news

#cms | FREDDO ARTICO INVADE LA SICILIA - ENTRA NEL NOSTRO GRUPPO TELEGRAM E RESTA AGGIORNATO. CONTATTACI IN PRIVATO PER RICEVERE LINK DI INGRESSO. - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo Esordio d'inverno, con il freddo artico che sta investendo la Penisola, portando neve a bassa quota al Nord. Maltempo oggi con allerta gialla in 11 regioni. Le immagini di @TgrRaiTrentino Vai su X

Meteo: Emilia Romagna e Bologna, è tempo della neve in pianura? - Si parla tanto negli ultimi giorni dell'arrivo del freddo in Italia e soprattutto al Nord in questa seconda metà di novembre. Scrive meteogiornale.it

Freddo artico sull’Italia: neve al Nord e allerta in 11 regioni - Un'intensa ondata di freddo artico, giunta dalla Norvegia, sta investendo l'Italia, portando con sé un ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Maltempo, allerta gialla in 11 Regioni - Oggi è stata diramata un’allerta gialla per il maltempo in undici regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia- Da altarimini.it