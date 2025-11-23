“Siete stati avvertiti per tempo che i negozi avrebbero chiuso definitivamente domenica 23 novembre”? Le espressioni dei dipendenti della catena di caffetterie “Frankly bubble tea & coffee” erano molto più eloquenti di qualsiasi risposta. Che, peraltro, nessuno di loro ha voluto dare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Frankly, il bubble tea dei super consulenti fa crac e lascia a casa 40 persone