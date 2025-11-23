Frankly il bubble tea dei super consulenti fa crac e lascia a casa 40 persone
“Siete stati avvertiti per tempo che i negozi avrebbero chiuso definitivamente domenica 23 novembre”? Le espressioni dei dipendenti della catena di caffetterie “Frankly bubble tea & coffee” erano molto più eloquenti di qualsiasi risposta. Che, peraltro, nessuno di loro ha voluto dare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cari Amici e Clienti di Frankly, Domenica 23 novembre 2025 sarà l’ultimo giorno di apertura dei nostri negozi. Dal 2016 ci avete accompagnato con affetto, supporto e tanti momenti condivisi. Grazie di cuore per tutto il sostegno che ci avete dato in questi anni. - facebook.com Vai su Facebook
Chiude all'improvviso Frankly, la prima catena italiana di bubble tea - In un messaggio ai clienti: "Usate i punti fedeltà entro domenica 23 novembre". Lo riporta today.it
Bubble tea, Frankly punta a sfondare in Europa - Fatturato 2023 a 7,5 milioni di euro, 24 nuove aperture nei prossimi due anni e debutto nel mercato europeo con l’obiettivo di diventarne punto di riferimento entro il 2025. ilsole24ore.com scrive
Bubble tea da via Orefici al mondo Frankly +75% malgrado il Covid - È la prima catena di Bubble Tea in Italia, si chiama Frankly e rincorre la visione di portare il Bubble Tea - Si legge su ilgiorno.it