Frangia riccia consigli per non impazzire
In inverno chi ha i capelli ricci affronta difficoltà quotidiane. Umidità, vento, capi a collo alto e sciarpe di lana sono nemici da affrontare all’ordine del giorno per non sembrare dei nidi impazziti. A questo, si aggiunge un altro temuto aspetto del look finale: come gestisco la frangia riccia, soprattutto ora? Cappelli, berretti e copricapi vari rischiano di aumentare ulteriormente l’effetto dreadlock e crespo soprattutto quando si tratta di capelli fini. Ecco alcuni consigli su come gestire questo amore e odio nei confronti della frangia. Frangia riccia: consigli per l’uso (in inverno). Innanzitutto è bene distinguere due cose: la tipologia di capello, e il suo spessore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
