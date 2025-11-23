Fortitudo Bologna Unieuro Forlì 81-72 terza sconfitta di fila Torna l’incubo playout

Bologna, 23 novembre 2025 – Terza sconfitta di fila per la Pallacanestro 2.015, che cade anche al PalaDozza di Bologna nel derby contro la Fortitudo per 81-72. Priva di Tavernelli, Forlì è per larghi tratti sotto nel punteggio e capitola nel finale dopo aver riacciuffato gli avversari. Harper e Pepe i migliori marcatori dell’Unieuro a quota 15 punti. Ora la zona playout è di nuovo realtà. La Effe parte forte. Allen e Harper provano a tenerle testa, ma un break di 11-0 a cavallo tra prima e seconda frazione vale il +13 ( 28-15 ). La squadra di Martino prova ad accorciare, ma i padroni di casa tengono in pugno la sfida ( 42-33 ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

