Fortitudo Bologna Forlì 81-72 | Unieuro ko nel finale Ottimo esordio di Harris
Bologna, 23 novembre 2025 – Torna prontamente al successo la Fortitudo, che si rialza dopo il ko occorso a Cento una settimana fa piegando Forlì 81-72. Per i biancoblù è il nono referto rosa della stagione di A2, che vale la conferma del secondo posto alle spalle di Pesaro. La cronaca della partita. Nella serata del ritorno al PalaDozza di Pietro Aradori (omaggiato all'intervallo con la sciarpa della Fossa dei Leoni) e coach Antimo Martino (protagonista dell'ultimo decennio biancoblù per esser stato il tecnico dell'ultima promozione in serie A e dell'ultima retrocessione in A2), e al cospetto dei rossoblù Lykogiannis e Ravaglia, è la notte del debutto di Jordan Harris con la maglia della Fortitudo, già costretta a rotazioni ridotte per via delle assenze di Lorenzo Benvenuti, Lee Moore e Matteo Imbrò. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
