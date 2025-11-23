Formula1 Norris campione in Qatar se guadagna altri 2 punti

Roma, 23 nov. (askanews) – Quando mancano due gare e una Sprint Race alla fine della stagione, ecco la situazione in classifica tra chi è ancora in gioco e le combinazioni per ‘Lando campione’. Intanto, dopo la sanzione alle McLaren, Con Norris a 390 punti, Verstappen ha raggiunto a quota 366 punti Piastri. Tra i due, al momento, la differenza è nelle gare vinte: 7 Piastri e 6 Max finora. E quello delle vittorie in stagione è un dato da tener presente. Mancano due gare alla fine del campionato, Qatar e Abu Dhabi, con una Sprint Race ancora da disputare a Lusail: in totale, considerando il solo primo posto del podio, in palio ci sono 58 punti (I Gp assegnano 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 punto; le Sprint: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). 🔗 Leggi su Ildenaro.it