Formula1 colpo di scena a Las Vegas | Norris e Piastri squalificati

Roma, 23 nov. (askanews) – Colpo di scena a Las Vegas ma c’era da aspettarselo, dopo che erano trapelate le prime indiscrezioni sull’investigazione della Fia. Le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sono state squalificate dalla Fia. La decisione è arrivata per la questione del fondo irregolare, visto che lo spessore del plank era inferiore allo standard richiesto. Lo ha reso noto la stessa Fia in una nota dopo l’indagine avviata al termine del Gp di Las Vegas. Di conseguenza, Russell è secondo, mentre sul gradino più basso del podio sale la Mercedes di Kimi Antonelli. La Ferrari di Charles Leclerc si porta in quarta posizione, quella di Hamilton in ottava. 🔗 Leggi su Ildenaro.it