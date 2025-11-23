Formula 1 Las Vegas | McLaren squalificate Mondiale piloti riaperto Leclerc ora è quarto

Lando Norris e Oscar Piastri sono stati squalificati: sulle loro vetture e' stato riscontrato un eccessivo consumo del fondo. In virtù della doppia squalifica, George Russell sale in seconda posizione e Andrea Kimi Antonelli in terza, completando una strepitosa rimonta dalla 17esima posizione; Charles Leclerc, infine, e' quarto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

