Lando Norris e Oscar Piastri sono stati squalificati: sulle loro vetture e' stato riscontrato un eccessivo consumo del fondo. In virtù della doppia squalifica, George Russell sale in seconda posizione e Andrea Kimi Antonelli in terza, completando una strepitosa rimonta dalla 17esima posizione; Charles Leclerc, infine, e' quarto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Formula 1, Las Vegas: McLaren squalificate. Mondiale piloti riaperto. Leclerc ora è quarto

