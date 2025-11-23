Formazioni ufficiali Trento Inter U23 | Vecchi sceglie Agbonifo accanto a Lavelli David titolare a sinistra
Inter News 24 Formazioni ufficiali Trento Inter U23, le scelte di Vecchi per il match odierno di Serie C contro il Club trentino. L’Inter U23 torna in campo per la quindicesima giornata del girone A di Serie C. Dopo la sosta per le Nazionali e la recente sconfitta contro il Vicenza capolista, la formazione di Stefano Vecchi affronta il Trento, squadra in grande forma e reduce da una striscia positiva di nove risultati utili consecutivi. Il tecnico nerazzurro ripropone il 3-4-3, introducendo alcune novità rispetto all’ultima uscita. In attacco, accanto a Matteo Lavelli, classe 2006 e punto di riferimento offensivo della squadra, parte dal 1’ Agbonifo, soluzione scelta per dare più profondità e fisicità al reparto avanzato. 🔗 Leggi su Internews24.com
