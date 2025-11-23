Formazioni ufficiali Lazio Inter Women Piovani si affida a Wullaert leader offensiva! Le ultime sul match

Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Women Lazio Women al Fersini: Magull in regia, Wullaert guida il tridente. Match in diretta su DAZN.. Settima giornata di Serie A femminile e test significativo per l’Inter Women di Gianpiero Piovani, che affronta la Lazio Women alle 12:30 allo stadio Mirko Fersini. La sfida arriva in un momento importante per le nerazzurre, chiamate a confermare crescita e continuità dopo un avvio di stagione positivo. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile sia live sia on demand su televisioni smart e dispositivi mobili. Piovani sceglie un 4-3-3 propositivo, con Justine Rúnarsdóttir tra i pali e una linea difensiva composta da Bowen, Milinkovi?, Andrés e Merlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

