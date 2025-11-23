Formazioni ufficiali Lazio Inter Women Piovani si affida a Wullaert leader offensiva! Le ultime sul match
Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Women Lazio Women al Fersini: Magull in regia, Wullaert guida il tridente. Match in diretta su DAZN.. Settima giornata di Serie A femminile e test significativo per l’Inter Women di Gianpiero Piovani, che affronta la Lazio Women alle 12:30 allo stadio Mirko Fersini. La sfida arriva in un momento importante per le nerazzurre, chiamate a confermare crescita e continuità dopo un avvio di stagione positivo. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile sia live sia on demand su televisioni smart e dispositivi mobili. Piovani sceglie un 4-3-3 propositivo, con Justine Rúnarsdóttir tra i pali e una linea difensiva composta da Bowen, Milinkovi?, Andrés e Merlo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali: Conte si affida a Lang. Palladino con Lookman dal 1' Vai su X
Conte stravolge TUTTO! Le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta - facebook.com Vai su Facebook
Women | Lazio-Inter, le formazioni ufficiali di Grassadonia - Diramate dai rispettivi tecnici le formazioni ufficiali di Lazio e Inter in vista della settima giornata di Serie A ... Da laziopress.it
WOMEN | Lazio-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Grassadonia - Le scelte ufficiali degli allenatori in vista della sfida della Serie A Women, in programma alle 12:30 allo Stadio Mirko Fersini di Formello ... Riporta msn.com
Women Live | Serie A, Lazio-Inter 0-0: tutto pronto al Fersini! - Tutto pronto per la settima giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Inter Altra battuta d'arresto quella rimediata nel derby della capitale contro la Roma: una sconfitta ... Segnala laziopress.it