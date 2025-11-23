Formazioni ufficiali Inter Milan le scelte di Chivu e Allegri | ecco chi gioca tra Sucic e Zielinski!

Inter News 24 Questi i 22 in campo per il derby. Sono state rese note le formazioni ufficiali scelte da Cristian Chivu e da Massimiliano Allegri per Inter Milan, primo derby stagionale e sfida ad alta quota valevole per il 12° turno del campionato di Serie A 202526. Risolti gli ultimi dubbi da parte dei due tecnici. Tra i nerazzurri tocca ad Acerbi e a Sucic, che hanno vinto i ballottaggi rispettivamente con Bisseck e Zielinski. Nei rossoneri è Bartesaghi a spuntarla su Estupinian. Derby che può valere la vetta per la squadra di Cristian Chivu: in caso di vittoria la Beneamata balzerebbe al primo posto a pari merito con la Roma (vittoriosa oggi contro la Cremonese) a quota 27 punti.

Inter-Milan: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I nerazzurri di Chivu contro i rossoneri di Allegri: una stracittadina di fuoco per puntare alle zone alte della classifica

Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Acerbi e Bartesaghi dal 1', riecco la Thu-La e Rabiot - Sono ufficiali le scelte di formazione di Inter e Milan per il derby della Madonnina, in programma stasera alle ore 20.

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan (Serie A) - 2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Rafa Leao.