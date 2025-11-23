Flavio Cobolli vince la Coppa Davis e scherza | Come i Campioni del Mondo 2006 | tutto il giorno alla Playstation

Flavio Cobolli è stato il grande mattatore nella finale della Coppa Davis 2025, inscenando una partita epica contro lo spagnolo Jaume Munar, dopo che Matteo Berrettini aveva regolato con disinvoltura Carreno Busta. Il laziale ha perso il primo set con un netto 6-1 ed è andato sotto di un break nel secondo parziale, ma è riuscito a ribaltare la situazione, si è imposto in un rovente tie-break e ha poi avuto la meglio al termine di una combattutissima terza frazione, piazzando il break nel nono gioco. L’azzurro ha festeggiato in mezzo al campo, inneggiando il celeberrimo coro Po-po-po-po e saltando con il microfono in mano. 🔗 Leggi su Oasport.it

