Flavio Cobolli su di giri regala un'intervista memorabile dopo il trionfo in Davis | Fateme parlà

Cobolli trascina l’Italia al trionfo in Coppa Davis vincendo un match incredibile contro Munar e infiamma Bologna con un’intervista già cult. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Matteo Berrettini e Flavio Cobolli realizzano un sogno nato sulle sponde del Tevere, al circolo Aniene. Immagino la gioia di Stefano Cobolli e Vincenzo Santopadre in queste ore. Intanto un abbraccio a tutto il team a cominciare dal Coach Filippo Volandri che - facebook.com Vai su Facebook

SUPER BERRETTINI Un super Matteo Berrettini si aggiudica il primo round contro Carreno-Busta per il punteggio di 6-3, 6-4. Il prossimo match vedrà protagonisti Flavio Cobolli contro Munar. Vai su X

Cobolli su di giri regala un’intervista memorabile dopo il trionfo in Davis: “Fateme parlà” - Cobolli trascina l’Italia al trionfo in Coppa Davis vincendo un match incredibile contro Munar e infiamma Bologna con un’intervista già cult ... Si legge su fanpage.it

ITALIA ANCORA SUL TETTO DEL MONDO! Cobolli rimonta Munar e ci regala il trionfo - Match superbo di Flavio dopo un inizio difficile: l’Italia per la quarta volta è campione del mondo ITALIA CAMPIONE DEL MONDO PER LA QUARTA VOLTA, LA TERZA CONSECUTIVA! Segnala tennisitaliano.it

IMPERO D’ITALIA! Il Gladiatore Flavio Cobolli affonda la Spagna e ci regala la terza Coppa Davis di fila! - Flavio Cobolli ha realizzato il sogno, quello di vivere da protagonista la Coppa Davis e di garantire all'Italia il ... Lo riporta oasport.it