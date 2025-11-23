Fjona Karaboja porta in alto la Boxe Nicchi | è bronzo ai Campionati Italiani Under-19

Si chiude con un risultato di grande prestigio l’avventura della giovane pugile aretina Fjona Karaboja, portacolori della Boxe Nicchi Arezzo, ai Campionati Italiani Under-19 maschili e femminili. L’atleta, in gara nella categoria 51 kg, ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo, confermandosi tra le realtà emergenti più promettenti del panorama pugilistico nazionale. Il suo percorso era iniziato con una brillante fase regionale e interregionale, superata con personalità e continuità. Approdata alle finali nazionali insieme al maestro Aldo Nicchi – membro del Comitato Esecutivo Tecnici e relatore per l’occasione di una docenza nazionale sul tema “Allenamento ottimale – un approccio scientifico per ottimizzare le prestazioni” – Fjona ha dimostrato maturità e determinazione in ogni combattimento. 🔗 Leggi su Lortica.it

