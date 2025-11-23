Firenze Silvio Orlando in scena con ' Ciarlatani'
Firenze, 23 novembre 2025 - Silvio Orlando in scena con 'Ciarlatani' al teatro Puccini. Da martedì 25 a domenica 30 novembre alle ore 21, eccetto domenica alle ore 16.45. Ciarlatani di Pablo Remón ha la traduzione italiana di Davide Carnevali. "Ciarlatani" racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro. Anna Velasco è un'attrice la cui carriera è in fase di stallo. Dopo aver recitato in piccole produzioni di opere classiche, ora lavora come insegnante di pilates e nei fine settimana fa teatro per bambini. Tra soap opera televisive e spettacoli alternativi, Anna è alla ricerca del grande personaggio che la farà finalmente trionfare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
