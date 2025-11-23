Firenze dal 2026 stop a monopattini elettrici in sharing | Potenziali violazioni del CdS non accettabili per sicurezza urbana e stradale
Nei mesi scorsi, la riforma del Codice della Strada aveva introdotto l’obbligo del casco per tutti i conducenti, senza distinzione di età, e limita la circolazione dei monopattini alle strade urbane con limite di velocità a 50 kmh Da aprile 2026 a Firenze verrà interrotto il servizio di mono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
