Firenze dal 2026 stop a monopattini elettrici in sharing | Potenziali violazioni del CdS non accettabili per sicurezza urbana e stradale

Nei mesi scorsi, la riforma del Codice della Strada aveva introdotto l’obbligo del casco per tutti i conducenti, senza distinzione di età, e limita la circolazione dei monopattini alle strade urbane con limite di velocità a 50 kmh Da aprile 2026 a Firenze verrà interrotto il servizio di mono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Firenze, dal 2026 stop a monopattini elettrici in sharing: "Potenziali violazioni del CdS, non accettabili per sicurezza urbana e stradale"

