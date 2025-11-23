Fiorentina–Juventus, il giornalista Andrea Bargione analizza l’1-1 del Franchi: ecco le sue dichiarazioni – VIDEO Andrea Bargione, intervenuto nella trasmissione Ma che partita hai visto dopo Fiorentina–Juventus, ha analizzato con attenzione le difficoltà che stanno caratterizzando il momento dei bianconeri. Il giornalista di ha commentato l’1-1 maturato al Franchi, soffermandosi sui problemi emersi nella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina Juventus, Andrea Bargione non ha dubbi: «Ecco qual è il problema più grosso dei bianconeri in questo momento» – VIDEO