Fiorentina Juventus Andrea Bargione non ha dubbi | Ecco qual è il problema più grosso dei bianconeri in questo momento – VIDEO
Fiorentina–Juventus, il giornalista Andrea Bargione analizza l’1-1 del Franchi: ecco le sue dichiarazioni – VIDEO Andrea Bargione, intervenuto nella trasmissione Ma che partita hai visto dopo Fiorentina–Juventus, ha analizzato con attenzione le difficoltà che stanno caratterizzando il momento dei bianconeri. Il giornalista di ha commentato l’1-1 maturato al Franchi, soffermandosi sui problemi emersi nella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
| Juventus Fiorentina 1-0 #ForzaViola #JuveFiorentina - facebook.com Vai su Facebook
| Juventus Fiorentina 1-0 #ForzaViola #JuveFiorentina Vai su X
Fiorentina Juve 1-1: i bianconeri escono con un pareggio dal Franchi. Al gol di Kostic, risponde Mandragora. Secondo pareggio consecutivo per la Juventus - Fiorentina Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2025/26 Messa da parte la sosta, si riparte. Si legge su juventusnews24.com
Fiorentina Juve, rivalità infinita: dal campo al mercato oltre 200 milioni in dieci anni. Tutti gli affari tra i due club - Dentro tutte le trattative tra i club La sfida tra Juventus e Fiorentina non si consuma soltanto sugli spalti o ... Secondo calcionews24.com
DIRETTA/ Fiorentina Juventus Primavera (risultato finale 4-1): poker Viola, Balbo chiude il match (23 maggio) - Calcio di punizione per i padroni di casa con il cross di Romani che non viene deviato ... Scrive ilsussidiario.net